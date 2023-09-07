Жителю Мурома, едва не зарезавшему своего брата, грозит до 10 лет тюрьмы Исполняющим обязанности...

Жителю Мурома, едва не зарезавшему своего брата, грозит до 10 лет тюрьмыИсполняющим обязанности Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 19 июля 2023 года мужчина пришел в гости к своему сводному брату, но тот его в свою квартиру не впустил. Между мужчинами произошел словесный конфликт. На следующий день брат в пьяном состоянии пришёл в гости к нетрезвому обвиняемому и между мужчинами вновь возникла ссора, перешедшая в драку.Сожительница хозяина квартиры попыталась их разнять и потерпевший по неосторожности ударил её по лицу.Тогда обвиняемый, рассердившись, взял кухонный ножи нанес удар в живот гостя. После чего тот вышел из квартиры и направился к себе домой. По дороге пострадавшему стало плохо, прохожие вызвали «скорую помощь», и он был госпитализирован.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муромский городской суд.Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Фото pxfuel.com