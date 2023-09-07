По данным прокуратуры области, речь о местной организации ООО «Степаньковское», которая уже привлекалась ранее к подобным нарушениям. Останки коров жители района заметили около ферм

По данным прокуратуры области, речь о местной организации ООО «Степаньковское», которая уже привлекалась ранее к подобным нарушениям. Останки коров жители района заметили около ферм предприятия, после чего и обратились в местную прокурату. В ходе проверки надзорное ведомство подтвердило факт несоблюдения законодательства в сфере защиты окружающей среды. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области В ходе проверочных