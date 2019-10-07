Неизвестный обокрал актера Максима Заусалина в Москве. Злоумышленник проник в гримерку артиста в культурном центре Москвич и похитил его мобильный телефон. Потерпевший написал заявление ..

Неизвестный обокрал актера Максима Заусалина в Москве. Злоумышленник проник в гримерку артиста в культурном центре "Москвич" и похитил его мобильный телефон. Потерпевший написал заявление в полицию. Сумма ущерба не уточняется.Напомним, Максим Заусалин появился в шестом сезоне сериала "Кухня". Как сообщает , карьера артиста началась в 2000-х годах. Он исполнил более 30 ролей в фильмах и телевизионных проектах.