74-летний певец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Юрий Антонов испытывает адские боли.
<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2019-antonov-priznalsya-v-uzhasnoj-bolezni.html" target="_blank">Антонов признался в ужасной болезни</a> - 74-летний певец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Юрий Антонов испытывает адские боли.
[url=https://33live.ru/novosti/07-10-2019-antonov-priznalsya-v-uzhasnoj-bolezni.html]Антонов признался в ужасной болезни[/url] - 74-летний певец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Юрий Антонов испытывает адские боли.