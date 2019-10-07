Вокруг Петра Порошенко сгущаются тучи. Бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов призвал лидера Незалежной Владимира Зеленского немедленно арестовать бывшего президента.
Вокруг Петра Порошенко сгущаются тучи. Бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов призвал лидера Незалежной Владимира Зеленского немедленно арестовать бывшего президента.
Генеральная прокуратура должна услышать украинцев, которые
недовольны медленными темпами уголовных расследований в отношении Петра
Порошенко и его соратника, бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия,
отметил Портнов. Он напомнил, что одним из главных лозунгов новой власти было
восстановление справедливости и расследование преступлений прошлой команды.
Юрист возмутился, что бывший президент до сих пор
разгуливает на свободе. "Получается, что Порошенко ни в чем не был виновен. Раз
нет претензий к нему, значит он не совершал противоправных действий?" -
сказал Портнов в эфире телеканала NewsOne.
Объяснений пассивному поведению Генеральной прокуратуры
юрист, по его признанию, не находит. Портнов напомнил, что Порошенко
неоднократно вызывали на допросы, а недавно начался арест его активов.
По мнению адвоката, ситуация с может сильно
ударить по рейтингу новой власти. Если в ближайшее время руководство страны не
решится на активные действия в отношении экс-президента, то общественное
доверие к ней начнет падать, уверен Портнов.
Между тем в Генпрокуратуре допускают арест экс-президента.
Глава надзорного ведомства Руслан Рябошапка не исключил, что лично арестует
бывшего главу государства. "Рука не дрогнет", – сказал генпрокурор.
В сентябре Верховная рада приняла закон об отмене
депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с января следующего года.
фигурирует в 13 уголовных делах. Бывшего президента подозревают
в превышении полномочий, легализации преступных доходов, давлении на суд и
других преступлениях.