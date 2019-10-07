Вокруг Петра Порошенко сгущаются тучи. Бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов призвал лидера Незалежной Владимира Зеленского немедленно арестовать бывшего президента.

Вокруг Петра Порошенко сгущаются тучи. Бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов призвал лидера Незалежной Владимира Зеленского немедленно арестовать бывшего президента.Генеральная прокуратура должна услышать украинцев, которыенедовольны медленными темпами уголовных расследований в отношении ПетраПорошенко и его соратника, бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия,отметил Портнов. Он напомнил, что одним из главных лозунгов новой власти быловосстановление справедливости и расследование преступлений прошлой команды.Юрист возмутился, что бывший президент до сих порразгуливает на свободе. "Получается, что Порошенко ни в чем не был виновен. Разнет претензий к нему, значит он не совершал противоправных действий?" -сказал Портнов в эфире телеканала NewsOne.Объяснений пассивному поведению Генеральной прокуратурыюрист, по его признанию, не находит. Портнов напомнил, что Порошенконеоднократно вызывали на допросы, а недавно начался арест его активов.По мнению адвоката, ситуация с может сильноударить по рейтингу новой власти. Если в ближайшее время руководство страны нерешится на активные действия в отношении экс-президента, то общественноедоверие к ней начнет падать, уверен Портнов.Между тем в Генпрокуратуре допускают арест экс-президента.Глава надзорного ведомства Руслан Рябошапка не исключил, что лично арестуетбывшего главу государства. "Рука не дрогнет", – сказал генпрокурор.В сентябре Верховная рада приняла закон об отменедепутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с января следующего года.фигурирует в 13 уголовных делах. Бывшего президента подозреваютв превышении полномочий, легализации преступных доходов, давлении на суд идругих преступлениях.