Сто четыре человека погибли и более шести тысяч пострадали в результате беспорядков в Ираке - это официальные данные МВД. Сожжены 50 зданий и восемь офисов различных партий.

Сто четыре человека погибли и более шести тысяч пострадали в результате беспорядков в Ираке — это официальные данные МВД. Сожжены 50 зданий и восемь офисов различных партий, передает телеканал "Россия 24".Накануне протестующие разгромили офисы телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Хадас". Люди недовольны условиями жизни, безработицей и коррупцией. В ответ на требования демонстрантов власти Ирака подготовили план из 17 пунктов.В частности, будет создан высший судебный орган по борьбе с коррупцией. Планируется построить 100 тысяч квартир для малоимущих семей. В правительстве уже произошел ряд отставок, ушел со своего поста в том числе и губернатор Багдада.Антиправительственные протесты — первые после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди — проходят в Ираке с 1 октября, напоминает РИА Новости. Начались они с распространявшихся в соцсетях призывов выйти на улицу с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. В помощь полиции мобилизованы военные.В воскресенье, 6 октября, столкновения демонстрантов с полицией в Багдаде и других городах Ирака возобновились. Сообщается, что уже есть новые погибшие и раненые — в частности, в районе площади эль-Хамза на востоке Багдада, площади эт-Таяран в центре иракской столицы и площади Тахрир. Есть сообщения о раненых в городе эль-Насырия провинции Зи-Кар и городе эль-Дивания на юге страны. Десятки демонстрантов задержаны полицией.