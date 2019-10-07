Одна из старейших областных радиостанций "Маяк" расширяет сетку вещания. Теперь самые актуальные новости радиослушатели областного центра будут получать в течение всего дня.

Одна из старейших областных радиостанций "Маяк" расширяет сетку вещания. Теперь самые актуальные новости радиослушатели областного центра будут получать в течение всего дня.Начиная с 6-50 утра, будет выходить 4 блока новостей. В 10-50, далее в 14-50 и завершит вещание финальный выпуск в 17-50. Также с 18-го октября, каждую среду будет выходить большая часовая программа. В Прямом эфире ведущие с интересными гостями и экспертами будут обсуждать самые интересные темы, начиная от городских проблем и заканчивая событиями культуры. Во время программы будет работать прямая линия со слушателями. Каждый может задать свой вопрос.Роман Немов, ведущий радио"Маяк": "Слушатели радиостанции Маяк во Владимире на частоте 103,9 ФМ хотели бы чаще слышать местные новости и после переговоров с нашими московскими коллегами немного изменилась сетка вещания если раньше все выпуски новостей были в утреннем слоте, то теперь они будут в течении целого дня."