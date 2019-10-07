Телеведущая прокомментировала конфликт с балериной Анастасией Волочковой. Дана Борисова считает, что танцовщице не на что обижаться.

Телеведущая прокомментировала конфликт с балеринойАнастасией Волочковой. Дана Борисова считает, что танцовщице не на чтообижаться.Знаменитости поскандалили на записи шоу "Звезды сошлись" нателеканале НТВ. Дана Борисова публично назвала Анастасию Волочкову алкоголичкой.Однако сегодня, 7 октября, телеведущая говорит, что балеринуни в чем не обвиняла, поэтому конфликта между ними нет. В то же время Борисова отметила,что на самом деле считает Волочкову зависимой от спиртосодержащих напитков."Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой, просто назвалавещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет", – сказалателеведущая.Дана Борисова отметила, что пагубное пристрастие сказываетсяна внешности балерины и ее поведении. Анастасия, по мнению Даны, ведет себяагрессивно именно из-за зависимости.К слову, сама тоже не считаетпроизошедшее на шоу "Звезды сошлись" конфликтом. По словам балерины,телеведущая после эфира сказала, что ее слова были шуткой.Отметим, что это не первый . Два года назад телеведущая призывала лечить танцовщицу отпагубного пристрастия к спиртному, в то время как последняя заявляла, что впомощи наркологов не нуждается. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, позже Волочковазаблокировала Борисову в соцсетях.