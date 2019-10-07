Не так давно появились слухи о разладе в семье знаменитой певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Пара опровергла все домыслы злопыхателей.

Не так давно появились слухи о разладе в семье знаменитой певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Пара опровергла все домыслы злопыхателей.Вчера, 6 октября 2019 года, звезды появились на выступлении известного музыканта и певца Rozhden. Веру и Константина заметили в компании близких друзей. Кроме того, супруги постоянно обнимались на протяжении всего вечера, что никак не соответствует слухам об изменах.Концерт состоялся в популярном столичном клубе RED. Чтобы не попасть в толкучку у сцены, пара специально арендовала вип-ложу, с которой открывался шикарный обзор на артиста и его музыкальную команду.Судя по всему, выступление прошло на славу и принесло много радости и удовольствия знаменитостям и их друзьям. На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю. Кроме того, Меладзе раскачивается в такт музыке.Напомним, что ранее Вера уже слухи о разладе с Константином. Девушка в шутку заметила, что авторы статей буквально открыли ей глаза."Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент ... и еще , по словам прессы – погуливать с Эрикой!", – скептично подметила тогда знаменитость.