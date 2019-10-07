В областном центре открылась детская муниципальная школа по футболу

В областном центре открылась детская муниципальная школа по футболу.Постигать азы футбольного мастерства будут более 200 ребят. Тренеры юных футболистовимеют не только педагогический, но и игровой опыт. Это воспитанники футбольного клуба «Торпедо»:Илья Титаренко, Дмитрий Зинович, Максим Отмахов и Андрей Миронов.Школе футбола – футбольный подарок. Администрация города вручила ребятам целую сетку мячей, сообщает пресс-служба администрации города