В ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмена в Волоколамском районе случился страшный пожар: загорелся жилой трехэтажный дом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщает со ..

В ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмена в Волоколамском районе случился страшный пожар: загорелся жилой трехэтажный дом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.В ликвидации возгорания приняли участие 12 спасателей и три единицы техники. Из здания эвакуировали 12 человек. В результате пожара погибли один взрослый и четверо детей, сообщает телеканал "". Причины и обстоятельства трагедии выясняются.