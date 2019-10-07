Теле-дива Дана Борисова продолжает агитировать своих поклонников посмотреть эфир программы Звезды сошлись. И видимо, не без причины, т.к. в опубликованном ролике знаменитость распекает Волочкову.

Теле-дива Дана Борисова продолжает агитировать своих поклонников посмотреть эфир программы "Звезды сошлись". И видимо, не без причины, т.к. в опубликованном ролике знаменитость распекает Волочкову.Примечательный выпуск программы выйдет сегодня вечером 6 октября. Промо-ролик к эфиру Дана выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Как оказалось, звезды собираются обсудить ситуацию, разгоревшуюся с Натальей Бочкаревой.Напомним, что знаменитую актрису подозревают в употреблении и хранении наркотиков. Сотрудники полиции остановили ее "Кадиллак", решив, что "Даша Букина" пьяна. В ходе беседы и обысков стражи правопорядка обнаружили у нее купюру со следами кокаина, а также мешочек с нароктиком, который Бочкарева пыталась спрятать себе в нижнее белье.Конфликт между Волочковой и Борисовой разгорелся как раз из-за того, что знаменитая балерина выступила со словами защиты в сторону Натальи. На это телеведущая не выдержала и обозвала танцовщицу алкоголичкой: "Анастасия-алкоголичка защищает наркоманку".К слову, Дана также отметила в своей публикации, что находится в "черном списке" у Волочковой: "Настя, не могу отметить твой аккаунт, ТАК Я УЖЕ ДАВНО У ТЕБЯ ЗАБЛОКИРОВАНА 😃🙈🙈🙈Ну ,в таком случае,встречаемся с тобой на #нтв(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.).Девушка отметила, что важно "говорить правду в глаза" и "не проявлять малодушие и созависимость". В конце она еще раз пригласила своих фолловеров присоединиться к эфиру программы "Звезды сошлись".