Отчет губернатора о работе социальных учреждений области обсудили сегодня депутаты Законодательного собрания.

Отчет губернатора о работе социальных учреждений области обсудили сегодня депутаты Законодательного собрания.Антон Сидорко. зампредседателя ЗС (фракция КПРФ): "Сама постановка вопроса, что подобные отчеты, ежегодно должны обсуждаться широкой общественностью, - она абсолютно правильная. Другой вопрос, что сегодня в представленном отчете мы не нашли, скажем, тех проблем, которые действительно существуют. То есть проблемы отраженные в отчете были второстепенны".Этопервый публичный отчет губернатора пред Законодательным собранием. Он представляет собой выводы экспертов о качестве условий для оказания услуг в социальных учреждениях области. В Докладе была отражена работа медицинских, культурных, образовательных и социальных учреждений. После публикации у депутатов возникло много вопросов, от объема доклада до отраженных в отчете проблем. Например, под оценку не попала работа "скорой помощи". Конечно, это был первый опыт, но в других областях отчеты куда более продуктивные и реалистичные, говорят депутаты.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике ЗС: "В сфере образования совершенно не представлено муниципальное образование, то есть школы, детские сады, то, что собственно говоря, наиболее интересно простым гражданам, которые каждый день пользуются этими услугами, у кого есть дети. Этим занимается общественный совет при муниципалитетах, их деятельность в итоговом отчете губернатора также не отражена".Екатерина Таманова