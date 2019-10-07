Ситуация с электроснабжением в Байгушах обострена уже более пяти лет. Деревня выросла вдвое, а столбы старые, покосившиеся. И провода не рассчитаны на увеличенную нагрузку.

Непогода - резкий ветер и мокрый снег - ударила по сельским жителям. Множественные аварийные отключения электроэнергии в воскресенье затронули большинство районов Владимирской области. В деревне Байгуши Судогодского района вышел из строя трансформатор. Света и даже тепла здесь не было больше суток.Бедствие, но не совсем стихийное - уверены жители Байгуш. Главная причина - в плачевном состоянии системы энергоснабжения. Она дышит на ладан уже лет 5 или 6. Работает с перегрузкой и перебоями. Дворов в Байгушах стало вдвое больше прежнего, а пропускная способность проводов - та же. Покосившиеся столбы поставлены еще в 1961 году. В итоге - постоянные отключения и скачки напряжения. У людей выходят из строя телевизоры и холодильники.Сергей Ефимов, председатель товарищества собственников недвижимости п. Байгуши: "Полный бардак! На протяжении трех лет уже мы бьемся с этими столбами, с электроэнергией и прочее... Вот сутки прошли, никто не выезжал. Возможно, сгорел. Ну это уже говорит, что тут никто у нас не был - мы никому не нужны. Вот мы попросили у вас как бы поддержки, это огласить."Жители пишут во все инстанции, но результатов нет. Байгуши хотя и включают каждый год в очередные программы модернизации, но дело стоит. Говорят - из-за отсутствия средств. На этот раз электричество пропало в 10 часов утра в воскресенье. Во многих домах также сутки не было отопления и горячей воды - газовые отопительные котлы тоже зависят от электроснабжения. Ремонтники приехали только утром понедельника - сразу с новым трансформатором на замену.Александр Жуков, староста п. Байгуши: "Привезли трансформатор, запасной. Который будут менять на вышедший из строя. Надеемся, что действительно информация разрешится. Но я считаю, что большую роль в этом сыграло то, что мы обратились на телевидение. Потому что до этого с нами никто разговаривать особенно не хотел."Первый снегопад и сильный, порывистый ветер стали "экзаменом" и для сетей в других районах региона. Как сообщают во "Владимирэнерго", из-за непогоды отключения произошли в 9 районах области и городе Коврове. В восстановительных работах были задействованы 17 бригад, численностью около полусотни человек и 18 единиц техники. Сейчас в районах, подведомственных "Владимирэнерго", электроснабжение восстановлено. Ждать ли такого же сценария в случае новой снежной атаки? Носит ли проблема носит системный характер? Наша редакция направила официальный запрос энергетикам. Те пообещали провести анализ - и в ближайшее время поделиться выводами.Михаил Язынин, Александр Парфенов. "Вести-Владимир"