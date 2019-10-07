Торжество состоялось 6
октября в Израиле. Кирилл Сафонов выдал 25-летнюю наследницу Анастасию замуж за
ирландца Стивена Мерфи.
Торжество состоялось 6
октября в Израиле. Кирилл Сафонов выдал 25-летнюю наследницу Анастасию замуж за
ирландца Стивена Мерфи.
Избранник сделал девушке предложение руки и сердца еще два года
назад. А теперь молодые наконец-то официально стали семейной парой.
По прибытии в Тель-Авив Стивен и Анастасия разместились в гостинице
The Setai, расположенной прямо на берегу Средиземного моря. Сюда же приехали и гости
пары, сообщает . Главным,
человеком, которого ждала невеста, стал ее отец Кирилл Сафонов. На свадьбу он
приехал вместе с женой, певицей Сашей Савельевой и полугодовалым сыном Леоном.
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