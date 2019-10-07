Торжество состоялось 6 октября в Израиле. Кирилл Сафонов выдал 25-летнюю наследницу Анастасию замуж за ирландца Стивена Мерфи.

Торжество состоялось 6октября в Израиле. Кирилл Сафонов выдал 25-летнюю наследницу Анастасию замуж заирландца Стивена Мерфи.Избранник сделал девушке предложение руки и сердца еще два годаназад. А теперь молодые наконец-то официально стали семейной парой.По прибытии в Тель-Авив Стивен и Анастасия разместились в гостиницеThe Setai, расположенной прямо на берегу Средиземного моря. Сюда же приехали и гостипары, сообщает . Главным,человеком, которого ждала невеста, стал ее отец Кирилл Сафонов. На свадьбу онприехал вместе с женой, певицей Сашей Савельевой и полугодовалым сыном Леоном.Материал дополняется