Ксения Бородина сообщила страшную новость. Ее десятилетняя дочь Мария угодила на операционный стол.

Ксения Бородина сообщила страшную новость. Ее десятилетняя дочь Мария угодила на операционный стол.Неблагоприятную весть телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она поставила фотографию девочки и написала текст, который просто шокировал поклонников звездной семьи. Многие не на шутку перепугались за девочку."Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала ;( в пятницу пошла в школу все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало... потом Скорая... потом принятие решения по поводу операции, я думала я с ума сойду (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала Ксения.Она отметила, что все это время муж был рядом с ней и не отлучался от нее ни на секунду. Отметим, что нынешний супруг Бородиной Курбан Омаров не является кровным отцом Маруси. Телеведущая подчеркнула, что когда дело касается детей, то всегда становится страшно и появляется растерянность: "Когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребенок..."Оказалось, что Марию экстренно госпитализировали с воспалением аппендицита. Операция продлилась не более часа – всего 40 минут. Родители не покидали больницу пока шло хирургическое вмешательство. По словам Ксении, ничто не предвещало беды. Сейчас девочка находится уже дома и ее жизни ничего не угрожает.Поклонники телеведущей поспешили поделиться своими историями из жизни и выразить наилучшие пожелания для Марии: "Все будет хорошо 😘! Обнимаем вас!", "Ксения,как я Вас понимаю😭сыну 5 лет было загремели с гнойным аппендицитом🙈🙊час в операционной длиною в жизнь....!Пусть Маруся,поправляется скорее!!!", "Да , когда дело касается детей, всегда хочется принять все болезни на себя, выздоравливайте🌹".