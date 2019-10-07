На странице наследницы в
Инстаграм появился умильный ролик. Максим Галкин снял на камеру, как Лиза кокетничает.
На странице наследницы в
Инстаграм появился умильный ролик. Максим Галкин снял на камеру, как Лиза кокетничает.
На кадрах дочь Аллы Пугачевой и
юмориста красит губы гигиенической помадой. Также девочка примеряет украшения и
появляется с букетом цветов.
Поклонники звездной семьи отметили,
что очаровательная дочь растет модницей и кокеткой.
Она любит все, что свойственно настоящим леди. Фолловеры одарили малышку массой
комплиментов. "Не могу, такая хорошенькая она у вас!!!", "Солнышко, такая
сладенькая, лапотуська", – написали комментаторы.