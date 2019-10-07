На странице наследницы в Инстаграм появился умильный ролик. Максим Галкин снял на камеру, как Лиза кокетничает.

На странице наследницы вИнстаграм появился умильный ролик. Максим Галкин снял на камеру, как Лиза кокетничает.На кадрах дочь Аллы Пугачевой июмориста красит губы гигиенической помадой. Также девочка примеряет украшения ипоявляется с букетом цветов.Поклонники звездной семьи отметили,что очаровательная дочь растет модницей и кокеткой.Она любит все, что свойственно настоящим леди. Фолловеры одарили малышку массойкомплиментов. "Не могу, такая хорошенькая она у вас!!!", "Солнышко, такаясладенькая, лапотуська", – написали комментаторы.