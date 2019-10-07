Депутат Госдумы Инга Юмашева пробудет в США столько времени, сколько было запланировано, несмотря на задержание и допрос в аэропорту Нью-Йорка. Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану, — заявил председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат российской Госдумы Инга Юмашева пробудет в США столько времени, сколько было запланировано, несмотря на задержание и допрос в аэропорту Нью-Йорка."Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану", — заявил председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова цитирует "Интерфакс".Слуцкий добавил, что пребывание Юмашевой в Штатах продлится еще несколько дней.Инга Юмашева прилетела в США для участия в общественно-политическом форуме "Диалог Форт Росс" в качестве координатора парламентской группы Госдумы РФ по связям с конгрессом США.Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с задержанием Юмашевой американскими спецслужбами. Российский МИД, со своей стороны, заявил решительный протест американским властям и охарактеризовал произошедшее как очередную враждебную акцию. Сотрудники ФБР от комментариев по ситуации отказались.