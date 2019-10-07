Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за свою многовекторную политику. Недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским может выйти Батьке боком.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за свою многовекторную политику. Недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским может выйти Батьке боком.Против Лукашенко предложили ввести санкции за шашни сЗеленским. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Центраизучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.Поведение белорусского лидера политолог назвалвозмутительным. "Он, говорят, крупнейший производитель лобстеров, креветоки сейчас, оказывается, добытчик нефти! Просто крупнейший во всем", -поиронизировал эксперт, намекая на контрабанду санкционной продукции в Россиючерез Белоруссию.Москва не должна закрывать глаза на поведение Лукашенко,уверен Багдасаров. Он привел в пример позицию Соединенных Штатов, которыеготовы вводить санкции даже против своих союзников, если те нарушают"генеральную линию партию"."Они говорят: против Ирана такие-то санкции, нарушите –мы против вас введем санкции, и все тихо сидят. Вот этим надо заниматься, этоглавное для нас", – сказал политолог.С Зеленским встретился на Форуме регионов вЖитомире 4 октября. Президенты обсудили двусторонние отношения. Помимоофициальной части, главы государств более двух часов общались за закрытымидверями.Сообщается, что президенты, помимо прочего, обсуждалисовместное производство ракетной техники. попросил Зеленского помочьс разработкой вооружений в Белоруссии. Неизвестно, что ответил лидерНезалежной, но перед журналистами по итогам переговоров Батька предстал вхорошем расположении духа. Своего коллегу он одаривал многочисленными комплиментами.