Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за свою многовекторную политику. Недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским может выйти Батьке боком.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может поплатиться за свою многовекторную политику. Недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским может выйти Батьке боком.
Против Лукашенко предложили ввести санкции за шашни с
Зеленским. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Центра
изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Поведение белорусского лидера политолог назвал
возмутительным. "Он, говорят, крупнейший производитель лобстеров, креветок
и сейчас, оказывается, добытчик нефти! Просто крупнейший во всем", -
поиронизировал эксперт, намекая на контрабанду санкционной продукции в Россию
через Белоруссию.
Москва не должна закрывать глаза на поведение Лукашенко,
уверен Багдасаров. Он привел в пример позицию Соединенных Штатов, которые
готовы вводить санкции даже против своих союзников, если те нарушают
"генеральную линию партию".
"Они говорят: против Ирана такие-то санкции, нарушите –
мы против вас введем санкции, и все тихо сидят. Вот этим надо заниматься, это
главное для нас", – сказал политолог.
С Зеленским встретился на Форуме регионов в
Житомире 4 октября. Президенты обсудили двусторонние отношения. Помимо
официальной части, главы государств более двух часов общались за закрытыми
дверями.
Сообщается, что президенты, помимо прочего, обсуждали
совместное производство ракетной техники. попросил Зеленского помочь
с разработкой вооружений в Белоруссии. Неизвестно, что ответил лидер
Незалежной, но перед журналистами по итогам переговоров Батька предстал в
хорошем расположении духа. Своего коллегу он одаривал многочисленными комплиментами.