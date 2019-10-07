На юге Франции опрокинулся и упал в канаву рейсовый автобус, в котором ехали 30 человек. В ДТП один человек погиб, 17 пострадали.

На юге Франции опрокинулся и упал в канаву рейсовый автобус, в котором ехали 30 человек. В ДТП один человек погиб, 17 пострадали.Авария произошла в департаменте Од в воскресенье, 6 октября. Автобус компании Flixbus следовал из Перпиньяна в Тулузу. Один из пассажиров получи тяжелые травмы, он был срочно госпитализирован.На место ДТП незамедлительно прибыли несколько машин спасательной службы, а также два вертолета. Причины случившегося выясняются, пишет ТАСС.