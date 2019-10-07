Приемному сыну 56-летнего парикмахера Сергея Зверева 26 лет. Он работает в подмосковной гостинице за 30 тысяч рублей в месяц. И знать ничего не хочет про своего знаменитого отца. На это у него есть серьезные основания.

Приемному сыну 56-летнего парикмахера Сергея Зверева 26 лет. Он работает в подмосковной гостинице за 30 тысяч рублей в месяц. И знать ничего не хочет про своего знаменитого отца. На это у него есть серьезные основания.Адвокат Майя Сандлер знает семью Сергея не понаслышке. И ее шокирует то, что стилист творил с ребенком."До подросткового возраста он не понимал, зачем его везде таскали как куклу, – рассказывает адвокат о Сергее Звереве-младшем. – А когда в нем стало просыпаться генетически заложенное мужское начало, произошел разрыв с отцом. На ток-шоу он красиво говорил, что ему не нравилась окружавшая отца шоу-тусовка. Но я общалась с ним наедине"/То, что узнала Сандлер, повергло ее в состояние шока. "На самом деле ему не нравилось, что его постоянно пытались подложить под мальчиков. Ему хотелось девочек. Он не понимал, как мужчина может трогать другого мужчину за пенис, а тем более засовывать ему. Его от этого рвало".Сергей Зверев-младший считал все это мерзостью. Сам он женат вторым браком и даже думать не хочет про секс с мужчинами. Он бежал от распутства шоу-бизнеса у глушь."А кому-то вдруг может понравиться. Это то же самое, что дать попробовать наркотик. Как объясняли мне врачи, отказаться потом от этого практически невозможно", – цитирует Майю Сандлер .Напомним, различные исследования считают, что в мире от 2 до 10 процентов людей практикуют однополый секс. Т. е. на планете сейчас около 140 миллионов гомосексуалистов. Считается, что наибольшее число геев живет в Уругвае и на Мальте, где легализованы их браки.