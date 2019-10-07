Юморист Евгений Петросян был женат четыре раза. Первая супруга родила ему дочь Викторину. Со второй женой – дочерью известного оперного исполнителя Ивана Козловского – брак продлился всего полтора года. Третья супруга юмориста была ленинградским искусствоведом. С Еленой Степаненеко они познакомились в 1979-м, а через пару лет расписались. Теперь же сердце артиста занято юной Татьяной Брухуновой. Но его друзья в серьезность романа не верят.

Юморист Евгений Петросян был женат четыре раза. Первая супруга родила ему дочь Викторину. Со второй женой – дочерью известного оперного исполнителя Ивана Козловского – брак продлился всего полтора года. Третья супруга юмориста была ленинградским искусствоведом. С Еленой Степаненеко они познакомились в 1979-м, а через пару лет расписались. Теперь же сердце артиста занято юной Татьяной Брухуновой. Но его друзья в серьезность романа не верят.Валерий и Александр Пономаренко стали известны в 1999 году после участия в "Кубке юмора". Там их заметил Евгений Петросян и стал приглашать в сове "Кривое зеркало". Братья-юмористы знают многое о жизни старшего коллеги!"Что касается его развода со Степаненко, то все, конечно, удивились, – уверяет Валерий. – Мы, как и многие, считали его брак хорошим творческим союзом. Они с Еленой Григорьевной прекрасно понимали и дополняли друг друга"."Но молодые жены, наверное, омолаживают кровь, – считает одни из братьев Пономаренко. – Вот Петросян и решил, что для работы это пойдет в плюс. Я, например, у нового поколения учусь манере подачи материала на сцене, каким-то фишкам, однако в личной жизни остаюсь консерватором (с возлюбленной Леной он уже вместе более 30 лет – Прим. ред.)"."Считаю, что отношения взрослого мужчины с юной девушкой – это фикция, иллюзия. Если есть семья, надо из всех сил стараться ее сохранить", – цитирует ПономаренкоНапомним, всего 30 лет .Евгению Петросяну – 74 года. Его единственной дочери Викторине, которая проживает в Америке, в ноябре стукнет 51...