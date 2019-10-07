Федеральное бюро расследований США не пояснило причин задержания депутата российской Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР задержали ее для допроса, который продолжался около часа. Представитель службы не стал давать никаких комментариев по ситуации.

Федеральное бюро расследований США не пояснило причин задержания депутата российской Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР задержали ее для допроса, который продолжался около часа.Представитель ФБР заявил, что у службы нет никаких комментариев по данной ситуации, сообщает ТАСС.Между тем МИД РФ заявил решительный протест властям США в связи с задержанием депутата Госдумы и охарактеризовал произошедшее как очередную враждебную акцию. Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей.Юмашева, избранная в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляющая Башкирию, прилетела в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс".