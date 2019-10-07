Ефросиньевская ярмарка - в десятке лучших осенних гастрономических фестивалей России

Гуляй, Ефросиньевская ярмарка! После молебна в старинном Казанском храме - святой водой окропляют Торговые ряды. Ярмарка - широкая, как сама русская душа - открывается здесь, на главной площади города с тысячелетней историей. Отец Арсений, благочинный Суздаля уверен: солнце в день праздника - промысел Божий.Отец Арсений, благочинный г. Суздаля: "Она названа в честь памяти святой преподобной Ефросинии Суздальской, по церковному календарю, исторически она как раз длилась 8 дней. С 1-го октября по 8-е."На главной сцене на Торговой площади поднимают флаг Ефросиньевской ярмарки. Сегодня это событие в десятке лучших осенних гастрономических фестивалей России. Ярмарка - победитель регионального конкурса Национальной премии событийного туризма. Ждали её и в веке 19. Купцы, ремесленники и крестьяне готовились к ней основательно.Мария Платанюк: "Ефросиньевская ярмарка для Суздаля - событие историческое. В древнем городе она проводилась ежегодно, начиная с 1853-го, и была одним из главных событий не только Суздаля, Суздальского уезда, но и всей Владимирской губернии. Традиция прервалась только в 20-м столетии, в годы коллективизации."А возродили её в 2007, совместными усилиями администрации Суздальского района и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Алексей Сараев подчёркивает: уважение к собственной истории - главный смысл Ефросиньевской ярмарки.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района: "Идея пришла Алисе Ивановне Аксёновой, они вместе с моим предшественником - Михаилом Николаевичем Ивановым возродили её 13 лет назад. Начиналось всё довольно скромно. А сейчас, вы видите, более 150 торговцев. Люди постепенно приходят, бывают гости. Мы вышли уже за пределы Владимирской области, приезжают из Посадского района."В палитре - сочные краски урожая, приправленные "оттенками" и вкусом традиционных русских блюд. Здесь дары осени, оригинальные напитки, фермерские продукты. Иеродиакон Мануил представляет Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь. Братия обители ведёт натуральное хозяйство.Иеродиакон Мануил, Свято-Боголюбский монастырь: "У нас свои козочки, кролики, нутрии, курочки, перепёлки, выращиваем. Молоко козье продаём."Нет фасту-фуду, да слоу-фуду. Осознанному выбору "чистых" продуктов. На Ефросиньевской ярмарке у последователей слоу-фуда своя палатка. Многие исконно суздальские блюда сегодня занесены во Всемирную Красную книгу вкуса. Жареные, пареные, запечённые.Елена Ринке, жительница г. Суздаля: "Хот-доги, шаурму - её везде готовят, а это именно местные продукты, выращенные у нас. Наши, суздальские груши."Павел Конаков, основатель сообщества "Любогост", участник Ефросиньевской ярмарки: "Это здоровые, экологические продукты, без химии и консервантов."Для самых юных посетителей - уличный театр от детского музейного центра. Для всех гостей - передвижной парк аттракционов Закрутиха. Круглые и жердевые карусели и качели. Они восстановлены по старинным гравюрам и фотографиям. Музейщики говорят об особом - историческом - значении праздника.Алла Зайкова, директор суздальского филиала ВСМЗ: "Каждое традиционное событийное мероприятие, если оно выстроено с учётом традиций, это тоже по существу, памятник нематериальной культуры, нашего народа."Сотни гостей, в том числе из "других волостей" признаются: в Суздаль, на Ефросиньевскую, едут не выгоды ради (хотя торговый интерес никто не отменял). Больше - за атмосферой, настроением. И русским духом.Мария Платанюк, Александр Чернышёв "Вести- Владимир"