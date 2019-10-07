Скандальный блогер Лена Миро осудила исполнительницу
за любовь к откровенным нарядам. Она считает, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)
одевается, как женщина легкого поведения.
Скандальный блогер Лена Миро осудила исполнительницу
за любовь к откровенным нарядам. Она считает, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)
одевается, как женщина легкого поведения.
Лена Миро
заявила в своем микроблоге в "ЖЖ", что наблюдает у артистки паническую боязнь
одежды. В качестве аргумента она заверила, что часто мониторит образы певицы Глюкозы.
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