Скандальный блогер Лена Миро осудила исполнительницу за любовь к откровенным нарядам. Она считает, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) одевается, как женщина легкого поведения.

Скандальный блогер Лена Миро осудила исполнительницуза любовь к откровенным нарядам. Она считает, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)одевается, как женщина легкого поведения.Лена Мирозаявила в своем микроблоге в "ЖЖ", что наблюдает у артистки паническую боязньодежды. В качестве аргумента она заверила, что часто мониторит образы певицы Глюкозы.Материал дополняется