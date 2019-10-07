В матче 12-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) московский Локомотив на поле домашней РЖД Арены обыграл тульский Арсенал со счетом 2:1.

В матче 12-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" на поле домашней "РЖД Арены" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1.У победителей встречи голами отметились Эдер и Алексей Миранчук (пенальти), забившие мячи на 9-й и 45-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 11-й минуте отличился Эванс Кангва.Нападающий сборной России и железнодорожников Федор Смолов вышел в старте, записал на свой счет результативную передачу, а на 20-й минуте получил повреждение и был заменен, вместо него на поле появился Алексей Миранчук."Локомотив" одержал четвертую победу кряду в РПЛ и с 26 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а "Арсенал", который довел безвыигрышную серию в турнире до пяти игр, расположился на седьмой строчке, имея в активе14 очков.В следующем туре чемпионата России подопечные Юрия Семина в пятницу, 18 октября, на выезде сыграют с грозненским "Ахматом, а тульские "оружейники" 20 октября примут "Сочи".