2 октября Индия отметила большой праздник — 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди.

Автор: Дмитрий Киселёв2 октября Индия отметила большой праздник — 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди. День отца нации, духовного лидера, положившего начало национально-освободительному движению от британских колонизаторов. Черчилль презрительно называл Ганди "полуголым факиром", а тот смог увлечь своими проповедями сотни миллионов. Во всем мире имя Махатмы Ганди ассоциируется, прежде всего, с идеей ненасильственного сопротивления. Своих последователей Ганди призывал строить общество равных, Индию для всех, где нет насилия и можно достойно вести скромную жизнь, зарабатывая честным трудом.В 1948-м Ганди был убит тремя пулями фанатика-террориста. За несколько дней до этого в Ганди бросили бомбу, но он все равно отказался от усиленной охраны и продолжал встречаться со своими многочисленными последователями и проповедовать. "Если мне суждено погибнуть от пули безумца, я сделаю это с улыбкой", – говорил Ганди.Так и получилось. В первые секунды после выстрелов — а две пули прошли навылет, третья застряла в области сердца — Ганди успел жестом простить убийцу и тут же скончался.Сам же Ганди навеки войдет в историю как вдохновитель и организатор так называемой "ненасильственной революции", что привела огромную и многонациональную страну — Индию — к независимости от англичан и без кровопролития. Как идеи Ганди проросли в современной Индии?Автор: Дмитрий МельниковПочти не осталось тех, кто имел возможность поговорить с Махатмой Ганди. Когда застрелили дедушку, Таре Ганди — внучке отца нации — было 14. "Я очень хорошо помню, когда он дотрагивался до чего-то, до стола, например, было чувство, что он трогает душу предмета. Он был приверженцем минимализма, сам делал себе одежду, пользовался лишь самым необходимым набором вещей", — вспоминает Тара.После себя Махатма Ганди оставил только знаменитые очки, письменный набор, сандалии и прялку — символы простых человеческих потребностей — но в юности Мохандас Карамчанд из рода торговцев специями, Ганди готовил себя совсем к другой жизни.Учеба на юриста в University College в Лондоне и восхищение метрополией. Единственное, чего не хватало индийскому студенту, — привычной еды, и он вступил в местное вегетарианское общество. Через 5 лет Ганди — уже адвокат в британской колонии в Южной Африке, где быстро понимает: европейский костюм и лондонский диплом не делают его равным в глазах англичан.Именно этот эпизод в южноафриканском поезде, отраженный во одной из самых ярких биографий мирового кинематографа, и стал переломным для молодого индийского англофила. Юрист Ганди возглавляет кампанию за права индийских работников на плантациях в Африке."Я нахожусь на территории бывшей тюрьмы в Йоханнесбурге, где в 1906 году содержали Махатму Ганди. Правда, сюда, в Южную Африку, он приехал как Мохандас Карамчанд, а вот уехал уже Махатмой, что в переводе означает "великая душа". Рождение движения индийских народов против британцев началось именно здесь", — рассказал Балвант Такхур, генеральный консул Индии в ЮАР.За 22 года в Африке Ганди становится знаменитостью не только среди индийцев — о нем пишут и в Англии. Ненасильственное сопротивление — бойкоты, забастовки — становятся главным оружием. Он издает газеты, ведет переписку с Толстым, вдохновленный взглядами писателя из далекой России.Ганди возвращается на родину. Простые индийцы видят в нем спасителя, английская администрация — угрозу.Амритсарская бойня в апреле 1919 года запускает по всей Индии "движение несотрудничества". Ганди призывает бойкотировать английские товары.Политик Ганди хорошо понимает силу прессы. Эти кадры кинохроники появились лишь потому, что Ганди пригласил кинооператора, когда с десятком единомышленников в марте 1930-го отправился в свой знаменитый "соляной поход".Через 23 дня Ганди в сопровождении уже тысяч последователей добрался до местечка под названием Данди на побережье. Под страхом тюрьмы британцы тогда запрещали местным жителям самостоятельно выпаривать соль. Махатма Ганди в нарушение этих запретов демонстративно начал добывать соль, удалось выпарить не более чайной ложки. Здесь же его и арестовали англичане. Этот "соляной поход" оказался переломным моментом, после которого Ганди стал общепризнанным лидером движения за независимость Индии.Лондон в ярости, но вынужден договариваться. К моменту провозглашения независимости Ганди понимает: идеи о мирной жизни миллионов жителей бывшей британский Индии — утопия. Столкновения между индуистами, мусульманами, сикхами сопровождают раздел колонии на два государства — Индию и Пакистан."Он очень тяжело переживал разделение страны, поскольку с самого начала был против этого. В конце жизни он с грустью говорил, что иностранный враг может быть побежден методами ненасилия, но врага внутри самого себя такими методами победить нельзя", — сказала Тара Ганди.Своего жилья у Махатмы Ганди в Дели не было. В особняке приютившего его бизнесмена в начале 1948 года он работал над проектом будущий Конституции новой Индии. 30 января на закате после целого дня встреч и обсуждений он, как всегда, вышел к вечерней молитве. По дорожке Ганди и шел в сопровождении племянницы. Толпа приветствовала своего отца. Один из поклоняющихся выхватил пистолет и трижды выстрелил в Махатму Ганди. "О! Рама!" — были поселение слова Ганди. Они же высечены и на установленном на месте убийства камне. С третьей попытки индуистские радикалы совершают свою месть за отход Махатмы Ганди от религиозных догм.Его фигура и сегодня в Индии взывает споры. Отказ от ядерного оружия, ненасильственная экономика, ручной труд вместо промышленности постулаты гандизма в современном мире оказались трудноисполнимы. Сразу после его гибели Индия берет курс на индустриализацию, обзаводится ядерной бомбой, и продолжает рваться в мировые экономические лидеры."Ганди уверял, что промышленность и станки будут стоить людям рабочих мест. Ганди пропагандировал бережное отношение к сельскому хозяйству, чтобы люди на селе могли сами обеспечивать себя всем. Но все происходит наоборот", — отметил профессор Университета Бенарас.И все же философию гандизма как государственную провозглашают все без исключения индийские политики. В молодежном лагере в одном из ашрамов, организованных самим Ганди, школьникам рассказывают об отце нации, бродячем мудреце с посохом в руке, который привел Индию к независимости."В истории Индии было слишком много эпизодов насилия. И сейчас оно есть. Поэтому с этим молодыми людьми мы проводим совместные молитвы. Индуисты буддисты, мусульмане христиане, сикхи и джайны. Будь здесь Ганди, это стало бы для него подтверждением правоты его идей",- уверен ветеран движения гандизма Суббот Рао.Так проходит мирская слава. Статуи британских королей со всей страны индийцы давно свезли в парк на окраине Дели. Время, а может, вандалы стерли их лица, и никто из молодых уже не скажет, как звали этих чужеродных правителей.Памятник Махатме Ганди сейчас стоит в самом сердце Лондона, по соседству с памятником премьер-министру Уинстону Черчиллю.