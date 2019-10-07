Отличная новость для всех любителей автогонок. Уже скоро под Петербургом в полную силу заработает новейший автодром Игора Драйв.

Отличная новость для всех любителей автогонок. Уже скоро под Петербургом в полную силу заработает новейший автодром "Игора Драйв". Следующей весной там пройдут соревнования немецкой гоночной серии DTM — Deutsche Tourenwagen Masters. Пятилетний контракт на проведение этих престижных гонок был подписан 3 октбяря. Это для профи.Вообще же "Игора Драйв" — это 10 профессиональных трасс для шоссейно-кольцевых гонок, ралли и мотокросса, дрифта, картингов и других гонок. Автодром сможет принимать автогонки самого высокого уровня. Но, впрочем, "Игора Драйв" будет доступна и для простых любителей автоспорта. Здесь заработают детские секции и учебный центр контраварийной езды."Я словно оказался на другой планете", — заявил президент Международной автомобильной федерации француз Жан Тодт, посетив "Игору" под Питером в конце прошлого года, когда автодром еще строился. Интересно, что Жан Тодт сказал бы сейчас, когда все готово.Для любого гонщика это — сбывшаяся мечта. Байкерам — трассы для эндуро, мотокросса и супермото. Профессионалам — треки для шоссейно-кольцевых и парных гонок. Любителям пожечь резину — поле для дрифта. Обладателям больших машин — полоса препятствий для внедорожников. Здесь еще есть картинг-клуб и центр контраварийной подготовки. Трассы причудливо сплетаются на огромной территории в 100 гектаров, общая их длина — более 10 километров.Nissan GT-R, БМВ i8, Ferrari California и гордость клубного гаража Lamborghini Miura. Таких в мире всего 50. Мотор издает пугающий рык. Объем – 6,5 литра, мощность — 700 лошадиных сил. До сотни разгоняется меньше чем за три секунды.На таких машинах здесь скоро сможет погонять любой желающий. Максимально допустимая скорость, конечно, есть, но она такова, что устроит, пожалуй, любого любителя быстрой езды, — 350 километров в час."Такого комплекса многофункционального в мире больше нет. Мы брали все лучшее, что есть в мире, и скомпоновали это на одном участке земли", — отметил Владимир Васильев, обладатель Кубка мира, чемпион России по ралли-рейдам.Автодром проектировал известный немецкий архитектор гоночных трасс Герман Тильке, а обкатывал наш знаменитый пилот Виталий Петров. Даже облаченный в деловой костюм он не может отказать себе в удовольствии пусть виртуально, но промчать по извилистой траектории."Я уже катался не раз, когда еще ничего не было. Потом был первый асфальт, потом — второй. Поэтому мы здесь уже намотали немало кругов. Трасса идеально построена. Самое главное, что очень-очень ровная, не будет кочек, не будет проблем создавать пилотам", — подчеркнул Петров.Два года длилось строительство. Перемещены более миллиона кубометров грунта, протянуты 800 километров кабельных сетей, уложены сто тысяч тонн асфальтобетона. Ежедневно здесь трудились полторы тысячи человек и 450 единиц спецтехники.Сейчас работы завершены. 7 октября "Игора Драйв" начинает работать.А первые крупные соревнования здесь ждут весной. В конце мая — этап серии DTM. Соглашение подписано, и пилотам уже не терпится испытать свои силы."С большим нетерпением жду начала этих соревнований. Уже посмотрели трек, проехали по нему. Впечатления самые позитивные. Я много лет в гонках, но никогда не видел ничего подобного", — признался немецкий пилот серии DTM Рене Раст.Deutsche Tourenwagen Masters — вторая по престижности гоночная серия в мире. Это немецкий кузовной чемпионат, где соревнуются спортпрототипы трех брендов — BMW, Audi и Aston Martin. Мощность болидов — 600 лошадиных сил, они оснащены двухлитровыми турбомоторами и развивают скорость свыше 300 километров в час. DTM — это всегда плотная борьба, чемпионат считается одним из самых популярных и зрелищных в мире.Длина трека, где пройдут заезды, — 4085 метров, перепад высот — 17 метров. Здесь 14 поворотов, два самых зрелищных — прямо перед финишем, что делает гонку непредсказуемой: на этом отрезке отстающий может догнать и перегнать лидера."Зачастую трудно бывает определить победителя. Машины идут колесо в колес . Основное в наших гонках — это мастерство пилотирования, а не технические возможности автомобиля", — сказал Ахим Кострон, исполнительный директор ITR GMBH.В "Игору" команды приедут после этапов в Бельгии и Германии. Это будет третья из десяти гонок сезона. Опыт выступления в России у большинства пилотов уже есть — несколько лет гонки проводили на трассе в Подмосковье."Там было немного зрителей. Это связано с техническими сложностями — 3 часы езды от Москвы. И в основном туда добирались только настоящие энтузиасты автоспорта. Поэтому здесь, я думаю, будет гораздо больше людей, публике будет проще приехать", — отметил Даниэль Хунка, пилот серии DTM.От Петербурга — меньше часа езды. Маршрут многим знаком: по соседству с "Игорой Драйв" находится курорт Игора — с лыжными склонами и ледовым дворцом. Теперь важно будет заранее определяться, на чем кататься: сноуборд или мотоцикл, лыжи или карт."Сюда будут приезжать семьями, когда будут проводиться автогонки, и здесь можно получить целый спектр услуг. И можно детям прокатиться на картинге, и взрослым можно прокатиться на любом виде автотранспорта. Я, например, как любитель мотоцикла обязательно весной приеду сюда на своем мотоцикле", — сказал Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области."Игора Драйв" уже становится частью мировой культуры авто- и мотоспорта. Наблюдательный совет автодрома возглавил легендарный Марко Пиччинини, 12 лет он стоял у руля Ferrari.С визитом в "Игоре Драйв" уже успел побывать глава Международной автомобильной ассоциации Жан Тодт. И, похоже. остался в восторге. "Все просто потрясены этим центром, он может быть полезен не только для спорта, но и для образования. К сожалению, огромное количество аварий происходит из-за того, что людям не хватает знаний и практики", — отметил он.Здесь учат тому, чему многие не научились в автошколах. В центре противоаварийной подготовки инструкторы наглядно демонстрируют, как выходить из заноса, справляться с машиной на скользкой дороге, в дождь, при отсутствии видимости.Здесь установлено уникальное оборудование. Например, этот круг: когда сюда попадают задние колеса, он движется, автомобиль уходит в занос, попадая при этом на скользкое покрытие, и здесь уже все зависит от мастерства водителя.Покрытие на тренировочных площадках имитирует лед, а еще внезапно из-под земли начинают бить фонтаны. Задача — проехать ровно и не угодить под струи воды. Автомобиль крутит, разворачивает, заливает водой, но водитель при этом в безопасности. После множества неудачных попыток начинает получаться.В этом центре планируют не только совершенствовать навыки, но и обучать водительскому мастерству с нуля. Основы авто- и мотоспорта здесь будут преподавать детям от четырех лет. Ведь в конечном итоге миссия "Игоры Драйв" — создавать легенды и растить чемпионов.