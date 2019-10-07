В Сети распространяются ужасные слухи о звезде сериала Моя прекрасная няня. Сообщается, что Анастасия Заворотнюк, которая по некоторым данным лечится от рака мозга, скончалась.

В Сети распространяются ужасные слухи о звезде сериала "Мояпрекрасная няня". Сообщается, что Анастасия Заворотнюк, которая по некоторымданным лечится от рака мозга, скончалась.К счастью, сплетни быстро опровергли представителизнаменитости. Помощница Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что вестио кончине ложные.Как оказалось, информацию, не имеющую отношение кдействительности, распространяли анонимные "телеграм"-каналы. Сообщения, содержащиенепроверенную информацию, произвели фурор в рунете и перепугали поклонниковАнастасии .На ситуацию обратили внимание не только почитатели звездысериала "Моя прекрасная няня", но и общественники. Например, член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считает, что законотворцампора вмешаться, запретив ссылаться на анонимные источники. Именно это, по мнению аналитика, подрежет крылышки недобросовестным СМИ и остановит поток лжи."Да что же это происходит? Кто и по каком праву живогочеловека "хоронит"? Почему не хотят простооставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные "телеграмм"-каналыссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личнойпереписке говорят, что она умерла. На мой взгляд нужно разработать законопроект"О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смертипубличных людей". Иначе этот поток не остановить", – сказал ВадимМанукян "Дни.ру".