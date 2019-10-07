В Сети распространяются ужасные слухи о звезде сериала Моя
прекрасная няня. Сообщается, что Анастасия Заворотнюк, которая по некоторым
данным лечится от рака мозга, скончалась.
В Сети распространяются ужасные слухи о звезде сериала "Моя
прекрасная няня". Сообщается, что Анастасия Заворотнюк, которая по некоторым
данным лечится от рака мозга, скончалась.
К счастью, сплетни быстро опровергли представители
знаменитости. Помощница Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что вести
о кончине ложные.
Как оказалось, информацию, не имеющую отношение к
действительности, распространяли анонимные "телеграм"-каналы. Сообщения, содержащие
непроверенную информацию, произвели фурор в рунете и перепугали поклонников
Анастасии .
На ситуацию обратили внимание не только почитатели звезды
сериала "Моя прекрасная няня", но и общественники. Например, член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считает, что законотворцам
пора вмешаться, запретив ссылаться на анонимные источники. Именно это, по мнению аналитика, подрежет крылышки недобросовестным СМИ и остановит поток лжи.
"Да что же это происходит? Кто и по каком праву живого
человека "хоронит"? Почему не хотят просто
оставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные "телеграмм"-каналы
ссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личной
переписке говорят, что она умерла. На мой взгляд нужно разработать законопроект
"О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смерти
публичных людей". Иначе этот поток не остановить", – сказал Вадим
Манукян "Дни.ру".