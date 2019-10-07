Переправа через Керченский пролив вновь оказалась в центре внимания. Народ возмутился происходящим на Крымском мосту.
Переправа через Керченский пролив вновь оказалась в центре внимания. Народ возмутился происходящим на Крымском мосту.
Переправа через Керченский пролив служит не только
практическим целям, упрощая связь между полуостровом и Кубанью, но и радует
глаз. Инженеры предусмотрели на Крымском мосту эффектную подсветку, благодаря
которой сооружение будет видно за много километров.
Оказалось, что работает иллюминация не каждый день. На ее
отсутствие обратил внимание один из пользователей Сети, побывавший на Крымском
мосту.
"Сегодня подсветки не было. Непорядок", – написал
на своей странице в "Твиттер" Тимофеев Александр. По всей видимости,
на Крымском мосту мужчина бывает регулярно.
На претензию пользователя Сети ответили в пресс-службе
переправы. "Архитектурная подсветка на обеих арках заработает к запуску
моей ж/д части", – сообщил официальный аккаунт инфоцентра "Крымский
мост".
Архитектурная подсветка арочных пролетов выполнена в цветах российского флага. Автомобильная часть переправы подсвечена
синим цветом, железная дорога – красным, а опора – белым. Для этого строителям
пришлось проложить почти 20 километров кабельных линий и установить пару тысяч
светодиодных ламп по всей длине переправы.
Сейчас на идут последние приготовления к
запуску железнодорожной части. Ожидается, что первые поезда проедут по
переправе к концу года. Железная дорога соединит полуостров с Москвой,
Санкт-Петербургом, Казанью, Новосибирском и другими крупными городами.