Переправа через Керченский пролив вновь оказалась в центре внимания. Народ возмутился происходящим на Крымском мосту.

Переправа через Керченский пролив вновь оказалась в центре внимания. Народ возмутился происходящим на Крымском мосту.Переправа через Керченский пролив служит не толькопрактическим целям, упрощая связь между полуостровом и Кубанью, но и радуетглаз. Инженеры предусмотрели на Крымском мосту эффектную подсветку, благодарякоторой сооружение будет видно за много километров.Оказалось, что работает иллюминация не каждый день. На ееотсутствие обратил внимание один из пользователей Сети, побывавший на Крымскоммосту."Сегодня подсветки не было. Непорядок", – написална своей странице в "Твиттер" Тимофеев Александр. По всей видимости,на Крымском мосту мужчина бывает регулярно.На претензию пользователя Сети ответили в пресс-службепереправы. "Архитектурная подсветка на обеих арках заработает к запускумоей ж/д части", – сообщил официальный аккаунт инфоцентра "Крымскиймост".Архитектурная подсветка арочных пролетов выполнена в цветах российского флага. Автомобильная часть переправы подсвеченасиним цветом, железная дорога – красным, а опора – белым. Для этого строителямпришлось проложить почти 20 километров кабельных линий и установить пару тысячсветодиодных ламп по всей длине переправы.Сейчас на идут последние приготовления кзапуску железнодорожной части. Ожидается, что первые поезда проедут попереправе к концу года. Железная дорога соединит полуостров с Москвой,Санкт-Петербургом, Казанью, Новосибирском и другими крупными городами.