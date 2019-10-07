Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал поющую ведущую. По его мнению, Ольга Бузова должна расплеваться со своим прошлым.

ДепутатГосдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал поющую ведущую. По его мнению,Ольга Бузова должна "расплеваться" со своим прошлым.Политик надеется, что знаменитость в скором времениодумается, станет серьезной ведущей, перестанет употреблять алкоголь и все же вновьрешится выйти замуж.Однако, по его словам, исправитьОльгу Бузову довольно трудно. "Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело,поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже оченьсложно", – приводит суровый вердикт Милонова Депутат выразил надеждуна то, что для певицы "не все закончено"."Я уверен, что рано или поздно Ольга расплюется со своим прошлым и начнетжить нормальной жизнью", – заявил политик.В качестве рецепта от недуга он предложилОльге Бузовой выйти замуж по-настоящему, а не на камеру, передает "Нормального мужика взять себе, некакого-нибудь щегла", – цитирует Милонова телеканал .Материал дополняется