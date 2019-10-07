К утру следующего дня ситуация нормализовалась

6 октября, в воскресенье на Владимирскую область неожиданно обрушился снегопад и сильный ветер. Из-за погодного ненастья 9 районов региона остались без света.Подача электроэнергии была нарушена в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Суздальском районах, а также в Юрьевце. Чтобы восстановить стихийные повреждения потребовались усилия 49 человек и 18 машин.К утру следующего дня аварийную ситуацию устранили. Энергетики заявляют, что на случай подобных происшествий 117 бригад из 525 человек готовы среагировать.