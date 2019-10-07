Анастасия Заворотнюк проходит лечение от рака мозга. Нейрохирург Павел Шнякин вынес свой вердикт происходящему.

Анастасия Заворотнюк проходит лечение от рака мозга. Нейрохирург Павел Шнякин вынес свой вердикт происходящему.Врач утверждает, что на данный момент мировое медицинское сообщество не знает, как лечить коварное заболевание. Он отметил, что на мозг препараты действуют несколько иначе из-за его сложной структуры. Таким образом, вещества не до конца проникают в пораженный участок и лекарственный эффект не наступает в полной мере."Беда еще в том, что мозг так устроен – не все препараты проникают в него. Поэтому эффективность лечения другая, ниже, чем других органов", – уточнил эксперт.Как телеканал "Царьград" со ссылкой на "Комсомольскую правду", он отметил, что в случае с Анастасией все довольно печально. Глиобластома проникает во все структуры мозга и развивается довольно быстро. Причем заметить и "поймать" смертельное заболевание очень сложно, ведь оно дает о себе знать простыми, непримечательными симптомами."Медиана выживаемости (средняя) – всего шесть месяцев. Порог в два года переживают менее 10 процентов заболевших. Так что, когда мы говорим – не смогли спасти человека, даже известного, даже у которого больше возможностей, надо понимать, что во всем мире решение, – как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни", – подытожил Шнякин.Напомним, что недавно в интернете появился слух, будто бы Анастасия скончалась от рака мозга. Как оказалось, ее распространяли анонимные телеграмм-каналы. Директор актрисы Стас Христов выступил с заявлением, что на данный момент артистка жива, но она и ее родные не хотят комментировать состояние "няни Вики".