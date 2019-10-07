7 октября 2019 года президент России Владимир Путин празднует свой 67 день рождения. Российский лидер не устраивает пышных торжеств в этот день.

7 октября 2019 года президент России Владимир Путин празднует свой 67 день рождения. Российский лидер не устраивает пышных торжеств в этот день.В 2019 году Владимир Путин намерен провести своей день рождения на природе, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "С родными и близкими", – уточнил он. Впрочем, даже это не гарантирует российскому лидеру свободу от рабочих моментов.По словам Пескова, в день рождения Владимиру Путину звонят с поздравлениями лидеры других стран. Их общение не обходится без обсуждения "субстантивных вопросов", в связи с чем подобного рода контакты также следует рассматривать как часть рабочего графика президента.Пресс-секретарь главы государства добавил, что свой день рождения Владимир Путин чаще всего празднует со своими родными и близкими. Иногда компанию ему составляют коллеги по работе. Например, в 2018 году на 66-летие к нему приехал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.А за пять лет до этого, в 2013 году, Владимир Путин на свой день рождения находился на Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Праздник российский лидер отметил с председателем КНР Си Цзиньпинем. "Мы сделали это очень по-простому... Выпили по рюмке водки, нарезали какую-то колбасу", – рассказал сам президент России, отметив, что все это происходило уже после окончания рабочего дня.В 2017 году Владимир Путин также работал на свой день рождения. Он принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, а также провел переговоры с лидерами других государств. Как и годом позже, он встретился с Сильвио Берслускони.А вот в 2016 году у Владимира Путина не было назначено на 7 октября никаких публичных мероприятий. Как рассказал тогда Дмитрий Песков, российский лидер провел праздник в кругу родных и близких.За год до этого, в 2015-м, Владимир Путин 7 октября провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили военную операцию в Сирии. Вечером президент России вышел на лед, чтобы принять участие в матче Ночной хоккейной лиги. Команда российского лидера одержала победу. Сам он забил семь шайб в ворота соперников.Свой день рождения в 2014 году президент России провел не просто на природе. Как рассказал Дмитрий Песков, Владимир Путин оказался в тайге за сотни километров от ближайшего жилья. Позже сам российский лидер обмолвился, что в тот день прошел по горам почти девять километров.