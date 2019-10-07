Певица вывела в свет повзрослевшего сына Григория. 15-летний наследник Алены Свиридовой вырос настоящим красавцем.

Певица вывела в свет повзрослевшего сына Григория. 15-летнийнаследник Алены Свиридовой вырос настоящим красавцем.Вокалистка и ее отпрыск появились на премьере постановки "Комедияо том, как банк грабили" в театре Московского дворца молодежи. АленаСвиридова облачилась в черные брюки и пиджак в тон, а также белую рубашку. Григорий дляпохода на мероприятие тоже предпочел темный цвет в одежде – надел черныйбархатный костюм.Фотоотчет с премьеры вокалистка опубликовала в соцсетях. "Вспомнилафильмы Чарли Чаплина. Настоящая комедия положений – хохотали, как в детстве.Блестящая актерская игра, Настя Стоцкая, совершенно не узнаваемая, оригинальнаяпостановка – в общем отличный семейный спектакль. Мы с Гришей нарядились вгангстеров, как смогли", – написала Алена Свиридова в личном "Инстаграм".Подписчики знаменитости снимками остались довольны. Певица иее отпрыск получили тонну комплиментов."Сама элегантность ! Очень красиво.👏(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Какой красавец сын, Алена 👍🏻 Какого обаяния парень ❤️", "Алена какая Вы женственная!👍И Сынок Вам под стать", "Алена молодец👍 с годами моложе и интереснее стала👌 Возраст тьфу...он вам не помеха👏 Так держать🙏", – не скупились на теплые словаинтернет-обыватели.Напомним, дваждыбыла замужем официально, за плечами звезды и гражданский брак. Сейчас артистка состоитв отношениях с Давидом Вардяном, который младше ее на 14 лет. Снова под венец звездаидти не собирается, в браке она разочаровалась. Между тем рада,что судьба подарила ей двух замечательных сыновей. Этим летом артисткавстречалась со страшим наследником, Василием, и даже познакомилась с егоневестой. 36-летний отпрыск российской звезды живет в Канаде.