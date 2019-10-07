Певица вывела в свет повзрослевшего сына Григория. 15-летний
наследник Алены Свиридовой вырос настоящим красавцем.
Певица вывела в свет повзрослевшего сына Григория. 15-летний
наследник Алены Свиридовой вырос настоящим красавцем.
Вокалистка и ее отпрыск появились на премьере постановки "Комедия
о том, как банк грабили" в театре Московского дворца молодежи. Алена
Свиридова облачилась в черные брюки и пиджак в тон, а также белую рубашку. Григорий для
похода на мероприятие тоже предпочел темный цвет в одежде – надел черный
бархатный костюм.
Фотоотчет с премьеры вокалистка опубликовала в соцсетях. "Вспомнила
фильмы Чарли Чаплина. Настоящая комедия положений – хохотали, как в детстве.
Блестящая актерская игра, Настя Стоцкая, совершенно не узнаваемая, оригинальная
постановка – в общем отличный семейный спектакль. Мы с Гришей нарядились в
гангстеров, как смогли", – написала Алена Свиридова в личном "Инстаграм".
Подписчики знаменитости снимками остались довольны. Певица и
ее отпрыск получили тонну комплиментов.
"Сама элегантность ! Очень красиво.👏(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Какой красавец сын, Алена 👍🏻 Какого обаяния парень ❤️", "Алена какая Вы женственная!👍И Сынок Вам под стать", "Алена молодец👍 с годами моложе и интереснее стала👌 Возраст тьфу...он вам не помеха👏 Так держать🙏", – не скупились на теплые слова
интернет-обыватели.
Напомним, дважды
была замужем официально, за плечами звезды и гражданский брак. Сейчас артистка состоит
в отношениях с Давидом Вардяном, который младше ее на 14 лет. Снова под венец звезда
идти не собирается, в браке она разочаровалась. Между тем рада,
что судьба подарила ей двух замечательных сыновей. Этим летом артистка
встречалась со страшим наследником, Василием, и даже познакомилась с его
невестой. 36-летний отпрыск российской звезды живет в Канаде.