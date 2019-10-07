И будет храниться в музее школы, которая носит имя нашего земляка, мореплавателя Михаила Лазарева

Передача капсулы с владимирской землей, на которой родился мореплаватель-первооткрыватель Михаил Лазарев, состоялась в историческом музее. Капсула отправится в школьный музей Новороссийска.Эта священная земля теперь найдет достойное место в школьном музее Новороссийска. Он посвящен адмиралу, флотоводцу и первооткрывателю Антарктиды Михаилу Лазареву. Именно на этой земле когда-то была Пятницкая церковь, которая не сохранилась до наших дней.Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: "В этой церкви в 1790 году, в марте, был крещен новорожденный мальчик Мишенька, которому судьба определила такой великий и значимый путь. Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что этого человека, по праву, можно назвать создателем Черноморского флота."Новороссийцы чтят память Михаила Лазарева, рассказал Александр Мандрыка, руководитель школьного музея. Его имя присвоено школе, ежегодно в городе проводят лазаревские чтения.Александр Мандрыка, руководитель музея адмирала Михаила Лазарева школы №12, г.Новороссийск: "Именно 12 сентября 1838 года эскадра Черноморского флота под командованием Лазарева вошла в бухту. И Михаилу Петровичу Лазареву установлен величественный памятник в Новороссийске на набережной."На ученическом бюро гимназиста Миши - портрет Михаила Лазарева и макет корабля, на котором он совершил три кругосветных путешествия. Это комната городского интеллигента конца 19 - начала 20 века. Недавно обновленная экспозиция детского музейного центра. В следующем году музей планирует открыть еще одно новое игровое пространство - "К берегам Антарктиды", посвященное великому адмиралу.Ольга Сорокина, заведующая центром музейной педагогики Владимиро-Суздалького музея-заповедника: "Поучиться немножко в морском кадетском корпусе, вслед за Лазаревым, совершить путешествие к Антарктиде. Это все будет интерактивно. Они смогут попробовать завязать морские узлы, встать за штурвал корабля."Имя Михаила Лазарева присвоено географическим названиям. Но во Владимире до сих пор нет памятника великому адмиралу. Несмотря на то, что восемь лет назад прошел конкурс на его установку. Был выбран макет и определено место. Но владимирцы верят - открытие памятника "покорителю морей" все же состоится.Анастасия Сахарова. Максим Котов. Вести-Владимир.