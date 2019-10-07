Президент Чехии Милош Земан решил посмертно наградить выдающегося певца Карела Готта. В будущем году его семья получит орден Белого льва первой степени, высшую государственную награду страны.

Президент Чехии Милош Земан решил посмертно наградить выдающегося певца Карела Готта. В будущем году его семья получит орден Белого льва первой степени, высшую государственную награду страны.Сообщивший об этом в воскресенье Земан пояснил, что в нынешнем году это было бы неуместно. "Его семья переживает сильную боль утраты. Если вскоре после похорон она должна была бы принимать участие в церемонии, это не было бы хорошо", — приводит слова чешского лидера ТАСС.Карел Готт умер 1 октября на 81-м году жизни, его похороны состоятся 12 октября. Президент Чехии отметил, что хотел бы присутствовать на траурной церемонии.