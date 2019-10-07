30 сентября Франция простилась с выдающимся государственным деятелем президентом Жаком Шираком. Под руководством Ширака Франция гордо переступила границу тысячелетий. Ширак удержал Францию от войн и ультралиберального мракобесия.

30 сентября Франция простилась с выдающимся государственным деятелем президентом Жаком Шираком. Под руководством Ширака Франция гордо переступила границу тысячелетий. Ширак удержал Францию от войн и ультралиберального мракобесия. К совместной интервенции в Ирак страны НАТО толкал тогдашний президент США Джордж Буш. В стиле де Голля Ширак сказал твердое французское "нет"."Ирак не представляет сегодня той угрозы, ликвидация которой может оправдать немедленную войну", — считал Ширак.Великобритания на уговоры США повелась, в Ирак вторглась. Позже это было признано позорной ошибкой. Начатую в Ираке американцами и англичанами войну Ширак еще тогда осудил, да еще прозорливо разглядел надвигающуюся мировую анархию."В современном мире никто не может действовать в одиночку от имени всех, никто не может смириться в насаждаемой в обществе анархией", — отмечал Ширак.Ширак — это философия. После того как Путин показал ему новейшие разработки российского стратегического оружия, Ширак спокойно заявил о том, что Россия занимается тем же, чем и Франция, — сдерживанием."Существуют два подхода в развитии оборонных технологий. Первый подход — агрессивный, второй позволяет установить баланс. Никто не думает о том, что Россия разрабатывает агрессивные технологии, речь идет о сдерживании. Это философия Франции", — отмечал Жак Ширак.Ширак — мастер французского юмора, в котором, конечно же, всегда было место шутке в адрес британцев. "Единственное, что британцы за все время дали европейским фермерам, — так это коровье бешенство", — говорил он.Ну, и уже классика о Британии: "Нельзя доверять людям, которые так плохо готовят. После Финляндии это — страна с самой плохой пищей".Представляю, как сейчас бы Ширак комментировал муки Лондона по ходу Brexit…Что касается ультралибералов и всех этих новомодных экспериментов с семьей, сменой пола, ЛГБТ и чем-то вроде Греты Тунберг, то вот завет от Ширака: "Детям и подросткам нужны ценности, ориентиры. И основное значение имеет авторитет родителей. Семьи должны нести лежащую на них ответственность. Те, кто этого не делают, должны быть наказаны, как это предусматривает закон. Напротив, те, кто сталкиваются с трудностями, должны получать активную поддержку".Наверное, для многих сегодняшних европейских политиков Ширак просто пугающе нормален. Он, например, помнил, что и к чему. Вот что он сказал на открытии памятника генералу де Голлю в Москве: "Под Москвой, под Курском, под Сталинградом нацисты впервые потерпели поражение, и ваши солдаты, проявив небывалое мужество, подали миру четкий и ясный сигнал: не сдаваться, сохранять надежду".Ширак выступал за ООН как единственную глобальную организацию и против подмены ее блоком НАТО.На похоронах в Париже все вспоминали его отказ воевать в Ираке. Думали, что он никогда бы не стал бомбить Ливию, ведь ошибка. И по-другому, нежели США и НАТО, сейчас действовал в Сирии. Тоже ошибка. Наконец, Ширак бы уж точно не поддержал госпереворот на Украине, как это сделала Европа. Ошибка.В 2014-м Ширак уже отошел от дел, страдал от расстройств памяти и не выступал публично.30 сентября Путин прилетел в Париж проститься. Их связывала близкая и искренняя дружба. Такого — даже просто собеседника — среди глав государств Европы сейчас нет. На прием в Елисейском дворце Путин после прощальной церемонии в храме не остался.