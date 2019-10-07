Третий, финальный, этап турнира по спортивному ориентированию проходил с 4 по 6 октября в Германии.

Заслуженный мастер спорта России, ковровчанин Антон Фолифоров стал пятикратным обладателем Кубка мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах по итогам общего зачета соревнований.Третий, финальный, этап турнира проходил с 4 по 6 октября в Германии. Фолифоров, участвовавший в гонках на двух дистанциях, показал второй результат в дисциплине «Спринт». Ранее ковровчанин становился обладателем Кубка мира в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.Ольга Шипилова-Виноградова, как и Фолифоров представлявшая Владимирскую область в составе сборной России на финальном этапе Кубка мира, участвовала в дисциплине «Лонг» и в командной эстафете. Она заняла в соревнованиях соответственно третье и второе места.В общей сложности в финальном этапе Кубка мира приняли участие около 100 спортсменов из 21 страны.