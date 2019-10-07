В Континентальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. Прошло четыре матча. В одном из них лидер Восточной конференции – казанский Ак Барс добился выездной победы над минским Динамо.

В Континентальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. Прошло четыре матча. В одном из них лидер Восточной конференции – казанский "Ак Барс" добился выездной победы над минским "Динамо".Подопечные Дмитрия Квартальнова смогли открыть счет в самом начале второго периода усилиями Даниса Зарипова. Спустя четыре минуты Эмиль Галимов удвоил преимущество "Ак Барса". Динамовцы отквитали одну шайбу до перерыва – гол забил Франсис Паре.В заключительном третьем периоде команды повторили сценарий второго – хоккеисты гостей забивают две шайбы, на что получают одну ответную. В составе "Ак Барса" отличились Артем Галимов и Станислав Галиев, а у бело-голубых – Теэму Пулккинен. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу казанцев.Благодаря гостевому успеху клуб из Казани набрал 22 очка и продолжает удерживать первую строчку в таблице Восточной конференции. Кроме того, "Ак Барс" смог продлить свою победную серию, которая теперь достигла пяти побед кряду.В остальных встречах отметим победу ярославского "Локомотива", который прервал свою неудачную серию из трех поражений подряд. В родных стенах ярославцы победили омский "Авангард" (2:1). "Амур" с аналогичным счетом добился гостевого успеха в игре против "Сочи", а "Барыс" на своей площадке разгромил "Северсталь" (5:1).