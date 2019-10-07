Программу восьмого тура чемпионата Англии по футболу завершал матч на стадионе Сент-Джеймс Парк, где местный Ньюкасл принимал Манчестер Юнайтед. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Программу восьмого тура чемпионата Англии по футболу завершал матч на стадионе "Сент-Джеймс Парк", где местный "Ньюкасл" принимал "Манчестер Юнайтед". Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.Исход встречи между "сороками" и "красными дьяволами" был решен на 72-й минуте матча, когда полузащитник "Ньюкасла" Мэттью Лонгстафф нанес дальний удар по воротам Давида Де Хеа и был точен – страж ворот "МЮ" оказался бессилен.После восьми туров "Ньюкасл" набрал восемь очков и выбрался из зоны вылета, поднявшись на 16-ю строчку таблицы английской премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" же остался с девятью баллами и сохранил за собой 12-ю позицию.