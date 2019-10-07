В СМИ распространилась информация о том, что якобы у мужа певицы Лолиты Милявской появилась другая женщина. За комментариями репортеры обратились к самой артистке.

В СМИ распространилась информация о том, что якобы у мужа певицы Лолиты Милявской появилась другая женщина. За комментариями репортеры обратились к самой артистке.Согласно информации портала , истиной причиной расставания Лолиты Милявской и ее молодого мужа Дмитрия Иванова стало увлечение последним другой женщиной. Якобы спортсмен стал оказывать знаки внимания владелице косметологической клиники по имени Ольга Кулиева.Парочку сфотографировали на свадьбе общего друга в Литве. Интересно, что, судя по фото, Ольга очень похожа на Лолиту. Репортеры обратились за комментариями к самой Милявской, показав те самые снимки. Эксцентричная артистка отреагировала в свойственной ей ироничной манере."Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую "жертву". Честно, для меня это не сюрприз, я – женщина взрослая, умная", – ехидно высказалась Лолита Милявская.Артистка отметила непревзойденный актерский талант своего мужа. оказывается, еще несколько недель назад он чуть ли не за ручку водил ее на обследования. Лолита рассказала: "Забавно, что еще пару недель назад в Израиле, куда я приезжала на обследование, Дима водил меня по берегу моря, а во время анализа крови, держал за руку и говорил врачам: "Моя жена боится уколов".В заключение Лолита Милявская сказала в адрес пары: "Ну что ж, совет да любовь!"