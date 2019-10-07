Телеведущая и ее супруг хоккеист Игорь Макаров отправились на прогулку с годовалой дочерью. Наследница Леры Кудрявцевой Мария растет настоящей модницей.

Телеведущая и ее супруг хоккеист Игорь Макаровотправились на прогулку с годовалой дочерью. Наследница Леры Кудрявцевой Мария растетнастоящей модницей.В "Сторис" своего "Инстаграм"знаменитость опубликовала пару снимков, на которых запечатлена настоящаясемейная идиллия. Лера Кудрявцева, ее муж и отпрыск гуляют на улице. Фото, накотором запечатлен Игорь Макаров с маленькой Машей, артистка с гордость подписала:"Мои".Отметим, что до появления в семьеребенка, отношения Кудрявцевой и Макарова многие не воспринимали всерьез. Даже освадьбе теледивы и спортсмена говорили со скепсисом, ведь для Леры этот бракстал третьим, да и разница в возрасте между супругами 16 лет.Разговоры за спиной Кудрявцеву не смутили, слова злопыхателейона пропускала мимо ушей. Ради избранника телеведущая пересмотрела свои взглядына многое в жизни."Просто возникаетощущение надежного тыла, крепкого мужского плеча, рядом с которым можнорасслабиться. Раньше я все боялась где-то не засветиться, выпасть из обоймы ивсе бежала, бежала... Но когда встретила Игоря, вдруг открыла для себя, чтокроме работы есть и другие радости", – рассказывала знаменитость послебракосочетания.Вторая волна сплетен настигла Леру Кудрявцеву, когда сталоизвестно, что в семье скоро будет пополнение. В прессе появилась информация,что ребенка чете выносила суррогатная мать. Когда маленькая Маша появилась насвет, Лере Кудрявцевой пришлось сделать официальное заявление, чтобы остановитьпоток неправды."Я родила сама. Какбы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим. Мы созданы для того,чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков!" – сказала тогда звезда.В июне 2019 года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили шестилетие совместной жизни. Паре пришлось пройти через множество испытаний, поэтому,неудивительно, что телеведущей, настрадавшейся от сплетников, хочется кричать о своем счастье и постоянно хвастаться им в соцсетях.