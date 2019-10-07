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<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2019-mrachnyj-verdikt-sobchak-dali-tri-s-polovinoj-goda.html" target="_blank">Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года</a> - Свадьба Ксении Собчак, случившаяся в середине сентября, стала, по некоторым оценкам, главным событием года. Однако ее союзу с режиссером Константином Богомоловым предрекли скорый распад.