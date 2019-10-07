По итогам интернет-голосования мост через Оку признана самым красивым в России

Самому красивому мосту России - муромскому - 10 лет. Он был торжественно открыт в 2009-ом, на границе Владимирской и Нижегородской областей. Тогда, на торжественную церемонию открытия муромского моста, в город на Оке прибыл Президент Владимир Путин. Вантовый мост через Оку стал визитной карточкой Мурома и одной из главных его достопримечательностей.Как напоминает "Муромский меридиан", строители дают "вековую" гарантию прочности мостового перехода. Муромский мост победил во всероссийском интернет-голосовании на звание самого красивого моста страны. Уникальное сооружение- гордость российских проектировщиков и строителей - отмечено специальной памятной табличкой Федерального дорожного Агентства.