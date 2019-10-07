В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты два револьвера системы «Наган», переделанные из сигнальных револьверов, пистолет Макарова и патроны разного калибра свыше 800 штук...

Сотрудниками Отдела МВД России по району Ховрино задержан гражданин, подозреваемый в незаконном хранении и производстве оружия.Сотрудники полиции Северного округа Москвы на улице Дыбенко выявили факт незаконного хранения и переделки огнестрельного оружия и боеприпасов 42-летним неработающим приезжим из ближнего зарубежья.Весной 2019 года мужчина был задержан по подозрению в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия. В ходе досмотра автотранспортного средства в багажнике его автомобиля был обнаружен и изъят пистолет ТТ с 16 патронами.В рамках расследования возбужденного уголовного дела был проведен обыск по месту временного проживания гостя столицы. В ходе обыска обнаружены и изъяты два револьвера системы «Наган», переделанные из сигнальных револьверов самодельным способом; пистолет Макарова, изготовленный самодельным способом из охолощенного пистолета, ранее произведенного промышленным способом, и патроны разного калибра свыше 800 штук.Согласно заключению эксперта все изъятое оружие относится к категории самодельного огнестрельного оружия и пригодно для производства выстрелов, а изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и также пригодны для производства выстрелов.Отделом дознания ОМВД России по району Ховрино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и статьей 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29