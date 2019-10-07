У украинской власти не достает ни желания, ни реальных возможностей для того, чтобы продолжать бороться за силовой захват Донбасса и тем более Крыма. Однако, отмечают эксперты, Киев просто не может признать это перед лицом агрессивно настроенных националистов.

У украинской власти не достает ни желания, ни реальных возможностей для того, чтобы продолжать бороться за силовой захват Донбасса и тем более Крыма. Однако, отмечают эксперты, Киев просто не может признать это перед лицом агрессивно настроенных националистов.Киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко весьма скрупулезно изложил свои доводы в пользу исполнения украинской стороной "формулы Штайнмайера". И если для части общественности это будет означать капитуляцию, то Украина должна признать свое поражение."Украина неизбежно проиграет в любом системном противостоянии с Россией. Просто разные весовые категории. Да и институциональная прочность несравнима", – рассказал на свой странице в "Фейсбук" Сергей Белашко. Политолог подчеркнул, что даже поддержка Киева извне не способна изменить этого итога – она может лишь отложить неизбежное.При этом нет никаких гарантий, что Запад продолжит поддерживать Украину. Наоборот, все говорит в пользу того, что США и европейские страны уже извлекли максимум выгоды из сложившейся ситуации и теперь начинают испытывать усталость от затянувшегося противостояния."У украинских элит нет ни сил, ни средств, ни умения, ни желания "возвращать Донбасс", тем более "возвращать Крым", – уверен Сергей Белашко. Однако именно на этом настаивает весьма активная часть общества Украины. "Большинство населения Донбасса, тем более Крыма и Севастополя, категорически не хочет "возвращаться в Украину", – добавил эксперт мнение с другой стороны.Аналитик добавил ,что все эти факторы прекрасно осознают в США, Европе и России. И позиции ключевых игроков на международной арене постепенно сближаются. Связано это как с тем, как обстоят дела на Украине – деиндустриализация, архаизация общественных отношений, тотальная коррупция, компрадорство элит, так и с тем, чего мировое сообщество ждет от будущего глобально.В таких условиях важно понимать, что любая украинская власть, какие бы лозунги они ни произносила, будет вынуждена выполнять согласованные требования стран Запада и России. Все это делает неизбежным капиталяцию Киева. Причем чем раньше это произойдет, тем лучше будет для самих украинцев. "Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее ее последствия", – заключил Сергей Белашко.