Знаменитый комик Максим Галкин сводил в ресторан незнакомую девушку. Сейчас артист ездит с выступлениями по России.

Знаменитый комик Максим Галкин сводил в ресторан незнакомую девушку. Сейчас артист ездит с выступлениями по России.Супруг Примадонны часто делится подробностями личной жизни. Так он регулярно выкладывал сториз из своих путешествий, однако одно из видео несколько удивило поклонников.Галкин опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм" ролик, на котором сидит с незнакомыми девушками в роскошном ресторане. Сама знаменитость прокомментировала, что она "накрыл поляну". Одной из представительниц прекрасного пола Максим вручает внушительную пачку денег – всего сумма составляет миллион рублей.Как оказалось, девушка, которую комедиант называл "Инночкой" является давней поклонницей звезды отечественного шоу-бизнеса. Она участвовала в одном из конкурсов, которые организовал Галкин, и стала в нем победительницей.Стоит отметить, что вручение приза произошло в одном из городов России. Сейчас знаменитость ездит по стране с выступлениями, но в свободное время не забывает посещать местные достопримечательности. Так в городе Тюмень супруг Примадонны в местном роддоме, чем обратил на себя пристальное внимание персонала и пациентов."Я пока не собираюсь рожать, но не мог не посмотреть, как здесь все обстоит здорово," – рассказал тогда комик. Во время визита он даже поиграл в "камерные гляделки" с оператором, прибывшим вместе с корреспондентами на съемки.