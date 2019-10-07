Супруга капитана команды Сборная Снежногорска Евгения сегодня скончалась от рака желудка. У нее была неоперабельная опухоль.

Супруга капитана команды "Сборная Снежногорска" Евгения сегодня скончалась от рака желудка. У нее была неоперабельная опухоль.Печальную весть сообщил ее муж Сергей Жариков. Две недели назад он начинал сбор средств для того, чтобы оплатить дорогостоящее лечение жены, но к сожалению, это не помогло спасти женщину. На момент смерти юмористке было всего 39 лет. Коварная болезнь забрала ее."Дорогие друзья, все кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю. Сегодня в шесть утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо", – передает слова убитого горем мужа издание .Подозрение на онкологию у Евгении еще в начале сентября. Ее обследовали медики, и в конце месяца подтвердили страшный диагноз. Израильские врачи выявили у женщины саркому желудка четвертой степени. Отметим, что в основном такое заболевание не имеет серьезных симптомов, поэтому обнаружить его на ранней стадии очень сложно."К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная", – написал тогда на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Сергей Жариков.Сейчас на руках отца осталось две дочки. Еще неизвестно, в курсе ли они, что мама умерла, но многие уже выражают соболезнования детям и Сергею.