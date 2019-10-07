18 ноября сыну Ксении Собчак Платону исполнится 3 года. Астролог Алеся Ковалева уже сегодня отчетливо видит его будущее.

18 ноября сыну Ксении Собчак Платону исполнится 3 года. Астролог Алеся Ковалева уже сегодня отчетливо видит его будущее."Платон – очень эмоциональный и чувствительный мальчик, у него сильно развита эмпатия, – уверяет Алеся. – Безусловно, такие люди обладают и огромным количеством страхов, которые чаще всего перемешиваются с интуицией. Тут уже сложно определить где правда, а где накрученные мысли"."Он очень хорошо запоминает ситуации, которые сильно затронули его эмоционально, – продолжает Алеся. – В окружении и общении такому человеку крайне важна благоприятная обстановка и внутренний комфорт, в обратном случае, он может даже физически заболеть. Но не исключено, что на глазах мальчика происходили какие-то насильственные действия"."Скорпионы редко пускают других людей к себе в сердце, и нужно пройти очень много испытаний и преград, чтобы они все же начали вам доверять. Обидчивость, мнительность и капризность – постоянные спутники в данном случае. В отношениях такие люди являются эмоциональными наркоманами, и весьма требовательными к тому же", – поставил диагноз специалист."В данном случае ситуация усугубляется тем, что образ идеальной женщины для ребенка – его собственная мама, которую переплюнуть будет весьма сложно. здесь играет основную скрипку и сильно влияет на развитие ребенка, прежде всего, эмоциональное, – считает эксперт. – Если говорить про профессиональное направление, то я бы рекомендовала рассмотреть те варианты, где нужно сталкиваться со сложными и даже острыми моментами, так как у мальчика есть необходимость это преодолевать – МЧС, любые силовые структуры, каскадеры, криминалисты, прокуроры, хирурги".